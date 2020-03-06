إرتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 9 والمصابين إلى 577

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنّ "شخصين آخرين توفيا متأثّرَين بإصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى تسعة أشخاص، في حين تمّ رصد 154 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 577.

وكانت قد أفادت السلطات الصحية في ​فرنسا​ يوم أمس بارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 7، والإصابات إلى 423. واتّخذت السلطات الفرنسية قرارًا بتأجيل ماراثون ​باريس​ المُقرّر في نيسان المقبل، بسبب تفشّي الفيروس إلى 18 تشرين الأول.

وكان قد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم زهاء 100 ألف حالة، ممّا أدّى إلى تراجع كبير جديد في الأسواق المالية.