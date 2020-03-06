أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنّ "شخصين آخرين توفيا متأثّرَين بإصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى تسعة أشخاص، في حين تمّ رصد 154 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 577.
وكانت قد أفادت السلطات الصحية في فرنسا يوم أمس بارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 7، والإصابات إلى 423. واتّخذت السلطات الفرنسية قرارًا بتأجيل ماراثون باريس المُقرّر في نيسان المقبل، بسبب تفشّي الفيروس إلى 18 تشرين الأول.
وكان قد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم زهاء 100 ألف حالة، ممّا أدّى إلى تراجع كبير جديد في الأسواق المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 9 والمصابين إلى 577 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.