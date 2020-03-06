أكّدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا مصمّمون مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ على المضي قدمًا في إنقاذ ​لبنان​، كونوا على يقين أنّنا نضع مصلحة لبنان واللبنانيين نصب أعيننا، وذلك أيًّا تكن القرارات الّتي ستتّخذها الحكومة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريم: نضع مصلحة لبنان واللبنانيين نصب أعيننا أيا تكن القرارات التي ستتخذها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.