اصطدام مركبة بحائط اسمنتي على طريق النجارية وأخرى على أوتوستراد المطار

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن سقوط جريح نتيجة اصطدام مركبة بحائط اسمنتي على طريق عام ​النجارية​ ​النبطية​، كما أفادت الغرفة عن اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد ​المطار​ باتجاه الانفاق، واقتصرت الأضرار على الماديات، ودراج من مفرزة سير الضاحية في المحلة للمعالجة​​​​​​​.

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