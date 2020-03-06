أعلن رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، إقفال منتزه مرجة ​رأس العين​ أمام الزوار، اعتبارا من صباح يوم غد السبت وحتى إشعار أخر، إلتزاماً بمقررات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​"، مكلفاً "شرطة ​البلدية​ ومسؤول الحديقة بمتابعة تنفيذ هذا القرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بعلبك: افقال منتزه مرجة رأس العين إلتزاماً بمقررات لجنة الوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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