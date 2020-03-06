أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 آذار 2020 الساعة 7:05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والشوف، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:20 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 8:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:55 من البلدة المذكورة"، موضحةً أنّ "عند الساعة 14:25، خرقت طائرتان حربيّتان معاديتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الشمال وصولًا حتّى بلدة البترون، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 15:25 من فوق علما الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرتا استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.