الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرتا استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 5 آذار 2020 الساعة 7:05، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​ و​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:20 من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 8:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:55 من البلدة المذكورة"، موضحةً أنّ "عند الساعة 14:25، خرقت طائرتان حربيّتان معاديتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​ باتجاه ​الشمال​ وصولًا حتّى بلدة ​البترون​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 15:25 من فوق علما الشعب".