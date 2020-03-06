المجذوب مدد مهلة تقديم طلبات ذوي الإحتياجات والمرضى للامتحانات الرسمية

أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ مذكرة حملت الرقم 53/م/2020 والمتعلقة باحتساب ساعات التدريس بالتعاقد للمتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد و​المدارس الفنية​ الرسمية، لمناسبة ​عيد المعلم​. كذلك أصدر تعميما حمل الرقم 10/م/2020 أتاح من خلاله تمديد مهلة تقديم طلبات التلامذة ذوي الإحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية المرشحين للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، وذلك اعتبارا من تاريخ 6/3/2020 ولغاية نهاية شهر آذار 2020.

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