NBN: قرار الحكومة هو عدم دفع مستحقات اليوروبوند بجميع أشكاله

أفاد تلفزيون "NBN" عن مصادر بأن ​الحكومة​ حتى الآن قررت عدم دفع سندات اليوروبوند بجميع أشكاله، لا بشكل كامل ولا جزئي.

وأكدت التلفزيون أن رئيس الحكومة سيطرح خطة طريق للدفع في وقت لاحق، وسيطلق عملية التفاوض وإعادة جدولة الديون وهيكلتها.