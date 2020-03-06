أفاد تلفزيون "NBN" عن مصادر بأن الحكومة حتى الآن قررت عدم دفع سندات اليوروبوند بجميع أشكاله، لا بشكل كامل ولا جزئي.
وأكدت التلفزيون أن رئيس الحكومة سيطرح خطة طريق للدفع في وقت لاحق، وسيطلق عملية التفاوض وإعادة جدولة الديون وهيكلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر NBN: قرار الحكومة هو عدم دفع مستحقات اليوروبوند بجميع أشكاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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