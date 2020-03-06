أعلنت إدارة مستشفى "فتوح كسروان الحكومي" في بيان، "توضيحا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنعا لأي لغط، أن لا وجود لأي إصابة بفيروس كورونا، ولا إمكانية حاليا لاستقبال حالات كهذه في المستشفى"، مشيرة الى أن "الحالات التي أعلن عنها وزير الصحة العامة موجودة في غير مستشفيات"، مرحبة بـ"زيارته التي كان هدفها الأساسي استطلاع إمكانية تحضير قسم للحجر الصحي لغير المصابين، إذا ما احتجنا الى ذلك في وقت لاحق، وهو الترتيب القائم في المستشفيات الحكومية كافية".
وأكدت أن "معالجة الحالات المؤكدة تبقى محصورة حالياً في مستشفى بيروت الحكومي مع تقديرنا لجهود زملائنا الأطباء والطاقم التمريضي لهذا المستشفى"، راجية من الجميع "عدم الانجرار وراء الشائعات وخلق بلبلة هستيرية غير ذي جدوى".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى فتوح كسروان: لا إصابات لدينا بفيروس كورونا ولا إمكانية حالياً لاستقبال حالات كهذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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