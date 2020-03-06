مستشفى فتوح كسروان: لا إصابات لدينا بفيروس كورونا ولا إمكانية حالياً لاستقبال حالات كهذه

أعلنت إدارة مستشفى "فتوح كسروان الحكومي" في بيان، "توضيحا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنعا لأي لغط، أن لا وجود لأي إصابة ب​فيروس كورونا​، ولا إمكانية حاليا لاستقبال ​حالات​ كهذه في المستشفى"، مشيرة الى أن "الحالات التي أعلن عنها ​وزير الصحة​ العامة موجودة في غير مستشفيات"، مرحبة بـ"زيارته التي كان هدفها الأساسي استطلاع إمكانية تحضير قسم للحجر الصحي لغير المصابين، إذا ما احتجنا الى ذلك في وقت لاحق، وهو الترتيب القائم في ​المستشفيات الحكومية​ كافية".

وأكدت أن "معالجة الحالات المؤكدة تبقى محصورة حالياً في ​مستشفى بيروت الحكومي​ مع تقديرنا لجهود زملائنا الأطباء والطاقم التمريضي لهذا المستشفى"، راجية من الجميع "عدم الانجرار وراء الشائعات وخلق بلبلة هستيرية غير ذي جدوى".