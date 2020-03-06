الدكاش لوزير الصحة: لو قمتم بواجباتكم لما وصلنا الى هنا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، إلى أنّ "وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ قال من "مستشفى ​البوار​" إنّنا خرجنا من مرحلة احتواء فيروس "كورونا" وبدأ المرض بالانتشار". وتوجّه إلى حسن بالقول: "على حدّ علمي أنت وزير الصحة ومسؤول عن صحّة اللبنانيين. لو اتّخذت الإجراءات الضروريّة في بداية الأزمة، هل كنّا وصلنا إلى هنا؟".

وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لو قمتم بواجباتكم من دون تردّد أو حسابات سياسيّة، هل كنّا وصلنا إلى هنا؟ أمّا وأنّنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فإنّنا لن نرضى أن يتمّ التعاطي بخفّة مع "مستشفى البوار" الّذي يشكو الإهمال والنقص في المستلزمات الضروريّة قبل "كورونا" ومعها".

ودعا الدكاش إلى "اتخاذ أقصى الإجراءات وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميًّا"، محذّرًا من "أي تقصير يدفع ثمنه الأطبّاء والممرضات وكلّ الموظّفين في "مستشفى البوار" وأهلنا في ​كسروان​ والمناطق المجاورة".