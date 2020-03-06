إرتفاع منسوب مجاري المياه السطحية وتشكل سيول في قرى عكار جراء الأمطار الغزيرة

تسبّبت ​الأمطار​ الّتي تساقطت بغزارة في مختلف المناطق العكارية، بارتفاع منسوب مجاري المياه السطحية، وأحدثت سيولًا طالت الأراضي الزراعية والممتلكات في خراج عدد من قرى وبلدات ​سهل عكار​، لا سيما تلك الواقعة عند صفاف مجاري أنهر الكبير والأسطوان وعرقة؛ وتسبّبت بأضرار في المزروعات.

وحوّلت سيول الأمطار، الطرقات العامة إلى بحيرات أعاقت الحركة المروريّة خاصّة في منطقتي ببنين- ​العبدة​ وطريق العبدة- حلبا عند مفترق بلدة ​وادي الجاموس​، وعمل ​متطوعو الدفاع المدني​ في مركز ببنين- العبدة على سحب عدد من السيارات العالقة في برك المياه.