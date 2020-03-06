إرتفاع منسوب مجاري المياه السطحية وتشكل سيول في قرى عكار جراء الأمطار الغزيرة

تسبّبت الأمطار الّتي تساقطت بغزارة في مختلف المناطق العكارية، بارتفاع منسوب مجاري المياه السطحية، وأحدثت سيولًا طالت الأراضي الزراعية والممتلكات في خراج عدد من قرى وبلدات سهل عكار، لا سيما تلك الواقعة عند صفاف مجاري أنهر الكبير والأسطوان وعرقة؛ وتسبّبت بأضرار في المزروعات.
وحوّلت سيول الأمطار، الطرقات العامة إلى بحيرات أعاقت الحركة المروريّة خاصّة في منطقتي ببنين- العبدة وطريق العبدة- حلبا عند مفترق بلدة وادي الجاموس، وعمل متطوعو الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة على سحب عدد من السيارات العالقة في برك المياه.
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