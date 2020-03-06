كرامي: وزير الاتصالات سيتخذ قراره الاسبوع القادم بما يرضي الله والضمير

توجه عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​فيصل كرامي​، في معرض حديثه عن القرار الذي سيصدر عن وزير ​الاتصالات​ بما يتعلق ب​قطاع الخليوي​، الى المشككين والمشككات والناشطين والناشطات"، مؤكداً انه "كفى مزايدات وأطمئنهم ان القوس اُعطيت لباريها، وان وزير الاتصالات سيتخذ الاسبوع القادم قراره فيما يتعلق بقطاع الخليوي بما يرضي الله والضمير والناس والقانون".

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