بلدية القاع واصلت حملة التعقيم التي تنفذها بالمدارس والكنائس والطرق والتجمعات

تتواصل حملة التعقيم الّتي تنفّذها ​بلدية القاع​ في ​المدارس​ والمستوصفات والكنائس والملاعب والطرقات وتجمعات ​النازحين السوريين​. في هذا الإطار، قامت شرطة البلدية بفحص الحرارة في الساحات والمحلات التجاريّة للبنانيّين والسوريّين، كتدبير وقائي لمواجهة فيروس "كورونا"، وهو عمل سيستمر طالما استمرّت الحاجة إليه، بالتعاون مع "UNHCR Lebanon" ،"UNICEF Lebanon" ،"UNDP".

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