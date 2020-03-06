بلدية زحلة وتعنايل والقيمين على المدارس يحضرون لمئوية لبنان الأولى

عُقد الإجتماع التنسيقي الثاني بين ​بلدية زحلة​ - معلقة و​تعنايل​ والمدراء والقيمين على ​المدارس​ في ​مدينة زحلة​، تحضيرا لإحياء المئوية الأولى لضم الأقضية الاربعة وإعلان دولة ​لبنان​ الكبير، مع التركيز على الدور التاريخي الذي لعبته زحلة في هذا الإطار، وقد تم التباحث مع رئيس بلدية زحلة ​أسعد زغيب​ وأعضاء لجنة الثقافة بالمشاريع والفعاليات التي يمكن لتلاميذ كل مدرسة أن يقدموها.

وتم التوافق على جمع كل المشاريع والأنشطة في يوم أو أكثر، مع تحديد مكانها النهائي وموعده في الإجتماعات المقبلة. على أن تتنوع النشاطات بين تحضير لأفلام وثائقية، جمع وعرض لأدلة تاريخية، ريسيتال واوبريت، معارض للصور والأشغال الفنية والمجسمات الجغرافية، زيارات ميدانية ، مقهى فلسفي يتناول موضوع المئوية وغيرها من الانشطة التي تناقشها لجنة منبثقة من المدارس والمجلس البلدي.