إدارة مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل نفت ما يتم تداوله عن وجود مريض لديها مصاب بكورونا

نفت إدارة مستشفى "سيدة ماريتيم" في جبيل، "ما يتمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عن وجود مريض لديها مصاب بفيروس "كورونا"، مؤكّدةً أنّ "هذا الخبر عار من الصحة جملةً وتفصيلًا".
وتمنّت في بيان، على وسائل الإعلام "توخّي الحذر في نقل الأخبار لعدم إثارة البلبلة والهلع بين المواطنين"، داعيةً الجميع إلى "التواصل مع إدارة المستشفى للتأكد من الشائعات قبل نشرها"، مشدّدةً على "احترامها وتقديرها لدور الإعلام والإعلاميين في إيصال الحقيقة للمواطنين".
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