إدارة مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل نفت ما يتم تداوله عن وجود مريض لديها مصاب بكورونا

نفت إدارة ​مستشفى​ "سيدة ماريتيم" في جبيل، "ما يتمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عن وجود مريض لديها مصاب بفيروس "كورونا"، مؤكّدةً أنّ "هذا الخبر عار من ​الصحة​ جملةً وتفصيلًا".

وتمنّت في بيان، على وسائل الإعلام "توخّي الحذر في نقل ​الأخبار​ لعدم إثارة البلبلة والهلع بين المواطنين"، داعيةً الجميع إلى "التواصل مع إدارة المستشفى للتأكد من الشائعات قبل نشرها"، مشدّدةً على "احترامها وتقديرها لدور الإعلام والإعلاميين في إيصال الحقيقة للمواطنين".