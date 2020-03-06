وزيرة العدل: موقفي من التشكيلات القضائية ثابت ولا لأي تدخّل يصب في المحاصصة

استغربت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ما ورد الامس في احدى الصحف حول "تغيير" موقفي من ​التشكيلات القضائية​، مؤكدة أن "موقفي ثابت منذ البدء، حرصا على استقلالية القضاء: لا لأي تدخل يصب في ​المحاصصة​ السياسية-الطائفية، واصرار على الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية للكفاءة"

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأت نجم أن "هذا من واجبي الوطني وضمن صلاحياتي، اذ ان وزير العدل ليس مجرد ساعي بريد، خاصة في الظروف الحالية التي تستلزم تغييرا وصرامة".