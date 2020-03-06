أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" المستجد، بعد اجتماعها في ​السراي الحكومي​ برئاسة ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​، سلسلة مقرّرات، هي: - إستمرار إلتزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) بالإقفال حتّى 14 آذار 2020. - إستمرار إلتزام ​دور الحضانة​ كافّة بالإقفال حتى 14 آذار الحالي 2020. -اغلاق مراكز الترفيه والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها

-الطلب الى جميع المواطنين تفادي الاماكن المكتظة والتجمعات والالتزام بالارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة

-التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الاكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها

-الطلب الى المديرية العامة للطيران المدتني التواصل مع IATA لتوضيح الاجراءات المعتمدة فيما يتعلق بالكورونا في مطار بيروت الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستمرار إلتزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ودور الحضانة بالإقفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.