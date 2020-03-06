ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا في سنغافورة إلى 130 حالة

دبي - بواسطة محمد فارس © getty

أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 130 حالة.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن من بين الحالات الجديدة أحد أفراد طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.