فرج عامر: ماسبيرو سيعود للريادة بعد التعاون بين المتحدة والوطنية للإعلام

وأعرب عامر، عن ثقته التامة فى قدرة رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام فى تنفيذ بنود هذا البروتوكول ليعود ماسبيرو إلى الريادة الإعلامية على مستوى المنطقة، ويحتل مكانته المرموقة على خريطة الإعلام إقليميا وعربيا وعالميا، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما يُبذله من جهود كبيرة فى التعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام فى تطوير ماسبيرو.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إنه يجب على الجميع أن يعتبر ملف تطوير وتحديث ماسبيرو واحدا من أهم ملفات الأمن القومى المصرى، وأنه لا بديل أمام الجميع سوى الاستمرار فى تطوير وتحديث ماسبيرو، مناشدا جميع القيادات وكبار الإعلاميين والمذيعين ومقدمى البرامج ومسئولى الإعداد والقطاعات الهندسية والاقتصادية والمالية التعاون الجاد والحقيقى مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمواجهة جميع المشكلات المزمنة والمتراكمة داخل ماسبيرو، مطالبا من جميع خبراء الإعلام وأساتذة الإعلام من تخصصات إذاعة وتليفزيون بمختلف الجامعات المصرية المساهمة من منطق وطنى فى التقدم باقتراحاتهم إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام لإحداث تطوير شامل وحقيقى وجذرى فى قلعة ماسبيرو إذاعة وتليفزيون.

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وأعرب رئيس لجنة الصناعة عن ثقته فى قدرة ونجاح تامر مرسى على إحداث هذا التطوير والتحديث داخل ماسبيرو، خاصة وأن ماسبيرو يمتلك إمكانيات كبيرة إضافة إلى الكوادر البشرية صاحبة الكفاءة العالية فى الإعلام، مضيفا: "ولكن هذه الكفاءات "طفشت" من ماسبيرو بعد أن أصيبت بالإحباط بعد الحالة المتردية والمشكلات والخسائر التى أصابت ماسبيرو وأدت إلى انصراف الرأى العام عن متابعته".

وقال عامر، إن الإعلام أصبح صناعة من الصناعات التى يمكن أن تبنى أو تهدم الأوطان وعلى الدولة تقديم جميع أنواع الدعم لصناعة الإعلام القوى القادر على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.