المفتي يدين التفجير الإرهابي في محيط السفارة الأمريكية بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الانتحارى الإرهابى الذى وقع أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول تونسى و إصابة 5 من بين عناصر الأمن التونسى.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

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وأوضح المفتى أن الهجمات الإرهابية تعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لتونس الشقيقة ولأسرة ضحية الحادث الإرهابى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.​