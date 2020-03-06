محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نشر حساب وزراة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة كشف فيها، أرقام الخط الساخن الذي دشنته الوزارة مؤخرًا للتواصل حول فيروس "كورونا".
وقالت التغريدة: "إذا كان لديك أي تساؤلات حول فيروس كورونا، وترغب في المساعدة الطبية، يمكنك التواصل معنا عبر الخط الساخن 105".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تدشن رقم خط ساخن للرد على أي استفسار حول "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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