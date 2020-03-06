"الصحة": سلبية عينات الوزيرة من "كورونا".. وتباشر عملها من مكتبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن نتيجة العينات التي تم سحبها من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والوفد المرافق لها في زيارتها إلى الصين "خرجت سلبية".

كانت وزيرة الصحة وصلت القاهرة صباح اليوم الجمعة، وقام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مت الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

كما تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية قبل ثبوت سلبيتها، على أن يتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الوزيرة في مكتبها تباشر أعمالها وعقدت اجتماعات مع قيادات الوزارة؛ لبحث تداعيات اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة سياحية اليوم.

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وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.

وأكد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ(pcr) لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف أنه جاري تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.