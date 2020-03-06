بالفيديو.. اللحظات الأولى لفحص المخالطين للمصابين بكورونا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- عبدالرحمن القرشي:

بدأ وفد وزارة الصحة، الموفد إلى محافظة الأقصر، فحص ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) على متن سفينة راسية بأحد شواطئ الأقصر، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين.

ووصل طاقم طبي تابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى الباخرة السياحية التي تقل ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) لمتابعة حالة المصابين.

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وحصل "الخليج 365" على أول صور وفيديو للوفد الذي يترأسه أحد نواب وزيرة الصحة والسكان، وظهر الأطباء يرتدون الكمامات والأقنعة والملابس الطبية المعقمة، ورصدت الصور الأطباء خلال هبوطهم إلى المرسى السياحي التي ترسو عليه الباخرة.

وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.