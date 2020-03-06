وفاة مدير أوقاف السويس في حادث بطريق الزعفرانة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

لقي الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، مصرعه في حادث مروري، بطريق "الزعفرانة- بني سويف"، ونقل رجال الإسعاف جثمان المتوفي إلى مستشفى بني سويف.

وقال مصدر مسؤول بأوقاف السويس، إن الشيخ "عجمي"، أدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد الدعوة "بين المصلين" ولم يصعد المنبر، وعاد إلى مكتبه لمباشرة عمله.

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وأوضح المصدر، أن وكيل الأوقاف غادر مكتبه متوجهًا إلى محافظة أسيوط، يرافقه أحد مشايخ الأوقاف، وسلكا طريق "الزعفرانة- بني سويف" وتوفيا في حادث أليم.

وتولى الشيخ محمد عجمي محمود العمل وكيلا لأوقاف السويس في أغسطس 2018، واستطاع خلال مدة زمنية قصيرة، إحداث تغيير جذري في منظومة العمل، وتوزيع عدد كبير من الأئمة لتغطية المساجد الواقعة بأطراف المحافظة، وفتح عددًا كبيرًا من فصول محو الأمية داخل المساجد إيمانًا بدور المسجد في نشر العلم.

وقال مصدر بوزارة الأوقاف، إن "العجمي" حل مجالس إدارة عدد من المساجد كانت تستغل صناديق التبرعات في أوجه غير مخصصة لها، ويتكسبون منها، بجانب تنظيم عدة ندوات دينية في المدارس وبجامعة السويس، لشرح مفاهيم الدين الوسطي، ومواجهة الطواهر السلبية في المجتمع كـ"التنمر".