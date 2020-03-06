أحمد موسى يجري عملية جراحية ويكشف موعد عودته للشاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جراحة ناجحة في مستشفى وادي النيل، ووجه الشكر لكل من وقف بجواره، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيعود لجمهوره بعد انتهاء فترة النقاهة.

وقال موسى في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك": "الحمد والشكر لله على نجاح الجراحة التي أجريتها في مستشفى وادي النيل، هذا الصرح الطبي الذي يديره الدكتور حازم عبدالمحسن بكل كفاءة".

وأضاف موسى: "شكرًا لهم ولكل من وقف بجواري في هذا الوقت الصعب. الحمد لله تجاوزنا الألم بفضل كرم المولى سبحانه وتعالى ودعوات المحبين والمخلصين، سنعود لجمهورنا العظيم بعد فترة النقاهة بإذن الله."