مصرع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس في حادث سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

لقي الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، مصرعه اليوم الجمعة، على طريق بني سويف، في حادث سير أثناء عودته إلى منزله بمدينة أسيوط، عقب أدائه ومتابعته صلاة الجمعة.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس كان يستقل سيارة بصحبة الشيخ هاني محمد عضو إدارة المتابعة والتفتيش بمديرية أسيوط، وكيل مديرية الشرقية الأسبق، وتعرضا لحادث سير، ونقلا لمستشفى بني سويف، وتوفيا بمجرد وصولهما.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إبلاغ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالواقعة، لاتخاذ اللازم، لبحث كيفية تعويض أسرتي الشيخ محمد عجمي والشيخ هاني.

وشغل الشيخ محمد العجمي، منصب وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والإسكندرية، وتولى مؤخراً منصب مدير مديرية السويس.