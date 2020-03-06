لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 22 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات اللبنانية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستحدث "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 22 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من مرحلة الاحتواء، إلى مرحلة الانتشار، معلناً عن أربع إصابات جديدة مجهولة المصدر.

وقال حسن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بعد جولة له في عدد من المستشفيات الحكومية "حصل تطوّر غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا، تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة".

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وتابع حسن "بجولتنا اليوم كنا نستطلع قابلية المستشفيات الحكومية وقدرتها على كلّ الأراضي اللبناني، وكلها أثبتت انها خط الدفاع الثاني بعد العائلة والحجر المنزلي".

وأعلن أنه "وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50 في المئة من المناعة هي معنوية".

ودعا إلى" التخفيف من التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة".