أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة شفاء لمواطن روسي مصاب بفيروس كورونا المستجد في موسكو وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. وفي تصريح صحفي، قالت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة العاصمة الروسية، إن المواطن المتعافي سيخرج من المستشفى قريبا، بعد أن تبين من نتائج فحوص أجريت عدة مرات على عيناته، عدم إصابته بفيروس كورونا. العاصمة الروسية، إن المواطن المتعافي سيخرج من المستشفى قريبا، بعد أن تبين من نتائج فحوص أجريت عدة مرات على عيناته، عدم إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: تسجيل أول حالة شفاء لروسي مصاب بكورونا في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.