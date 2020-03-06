ينظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية احتفالية باليوم العالمي للمرأة، وذلك بمقر الاتحاد يوم السبت الموافق 7-3-2020 تحت عنوان"المرأة الفلسطينية وصفقة ترامب".
ويأتي ذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والنسائية البارزة وممثلين من الأحزاب اليمقراطية.
ويحتفل العالم يوم 8 مارس بالمرأة من كل عام تكريمًا لها على انجازاتهاالسياسية والاقتصادية ودورها المجتمعي والفعال في اكتساح كافة المجالات، وكان مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي تم عقده في باريس أول من نظم تلك الاحتفالية وذلك عام 1945.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المرأة الفلسطينية يحتفل باليوم العالمي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.