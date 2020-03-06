اتحاد المرأة الفلسطينية يحتفل باليوم العالمي للمرأة

ينظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية احتفالية باليوم العالمي للمرأة، وذلك بمقر الاتحاد يوم السبت الموافق 7-3-2020 تحت عنوان"المرأة الفلسطينية وصفقة ترامب".

ويأتي ذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والنسائية البارزة وممثلين من الأحزاب اليمقراطية.

ويحتفل العالم يوم 8 مارس بالمرأة من كل عام تكريمًا لها على انجازاتها

السياسية والاقتصادية ودورها المجتمعي والفعال في اكتساح كافة المجالات، وكان مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي تم عقده في باريس أول من نظم تلك الاحتفالية وذلك عام 1945.