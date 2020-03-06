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النمسا تحذر من السفر إلى إيران وكوريا الجنوبية بسبب كورونا

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 حذرت وزارة الخارجية النمساوية، مواطنيها من السفر إلى إيران وكوريا الجنوبية، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد هناك.

 دعت وزارة الخارجية - في بيان - اليوم الجمعة إلى اتخاذ كافة إجراءات الحيطة الصحية من أجل مواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

 على صعيد آخر .. جددت الوزارة

في بيانها، رفضها لما أسمته ابتزاز تركيا للاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين على الحدود التركية اليونانية، مشيرة إلى أن تركيا حصلت على أكثر من 6 مليارات يورو مقابل منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ورغم ذلك تسببت في الأزمة الأخيرة بتسهيل نقل اللاجئين إلى الحدود اليونانية.

 لفت البيان إلى أهمية مشاركة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد حاليا في العاصمة الكرواتية /زغرب/؛ لمناقشة الأزمة الإنسانية في إدلب والوضع المتوتر على الحدود اليونانية التركية، حيث أعرب عن أمله في التوصل إلى نهج أوروبي مشترك وفاعل لمواجهة الأزمة.

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