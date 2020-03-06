أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجوم الذي استهدف تجمعا لعدد من الساسة الأفغان في العاصمة "كابول" إلى 29 قتيلا على الأقل و61 مصابا.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن أطباء قولهم إن عدد من المصابين حالتهم خطيرة ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى جراء هذا الهجوم الذي استهدف حفل إحياء الذكرىال25 لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعية في أفغانستان "عبد العلي مزاري" الذي لقي حتفه في ظروف غامضة.
وكانت حركة "طالبان" الأفغانية قد نفت في وقت سابق تورطها في الهجوم الذي لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الضحايا جراء هجوم أفغانستان لـ90 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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