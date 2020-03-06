ترامب يوقع على مشروع قانون لإنفاق 8.3 مليار دولار لمكافحة كورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون إنفاق بقيمة 3 .8 مليار دولار؛ من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بأنه "مشكلة غير متوقعة".

وقال ترامب - عقب توقيع مشروع القانون - إنه قد طالب بـ5. 2 مليار دولار إلا أنه حصل على 3. 8 مليار دولار.



وكان الكونجرس الأمريكي أقر مشروع قانون بتخصيص

3. 8 مليار دولار من أجل الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المتنامية بسبب تفشي فيروس كورونا.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.