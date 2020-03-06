ليبيريا: مستعدون لتعزيزعلاقاتنا الدبلوماسية مع المغرب

أكد وزير الشئون الخارجية الليبيري جبزوهنغر ميلتون فيندلي، أن بلاده مستعدة لتعزيز الروابط الدولية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية مع الأشقاء في المغرب.

وأعلن فيندلي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع

نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط اليوم الجمعة - عن افتتاح وشيك لقنصلية عامة لبلاده في مدينة الداخلة بأقصى الجنوب المغربي، موضحا "أن افتتاح قنصلية عامة بالداخلة؛ سيسهم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاجتماعية المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين".

بهذا الإعلان، تكون الأقاليم الجنوبية قد احتضنت عاشر قنصلية عامة لدول أفريقية خلال الربع الأول من عام 2020.