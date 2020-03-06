إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا في العراق

أعلنت خلية الأزمة العراقية ، اليوم الجمعة ، عن إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا في عموم البلاد، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.
وقالت الخلية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن 38 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينة أن "عدد المتوفينبلغ 2، بعد فحص أكثر من 400 شخص".
وكانت خلية الأزمة التي شُكلت بالأمر الديواني المرقم 55 لسنة 2020 بشأن فيروس كورونا، قد عقدت اليوم الجمعة، اجتماعاً لاتخاذ جملة من القرارات.
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