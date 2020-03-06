كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط أسعار النفط بعد أنباء عن عدم اتفاق "أوبك+" حول خفض الانتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم، إن روسيا واعتبارا من أول أبريل لن يكون لديها قيود على إنتاج النفط.

وأضاف ألكساندر نوفاك أن روسشيا لم تقرر زيادة إنتاجها النفطي.

وقال مصدر بـ"أوبك"، اليوم، في تصريح لوكالة "رويترز" إن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق.

Advertisements

ويذكر أن ارتفعت أسعار النفط، الخميس، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك، فيما تحدثت مصادر لرويترز عن توقعات بأن يوافق وزارء البترول في المنظمة على خفض كبير في الإنتاج.

وتوقع مصدران لوكالة "رويترز" اجتماعا سلسا في فيينا اليوم، ثم محادثات مضنية مع روسيا غدا الجمعة. وقال مصدر ثالث في أوبك إن من المرجح أن تكون المباحثات بخصوص التوزيع الدقيق للحصص صعبة.وكانت الأسعار قد تدعمت بزيادة دون المتوقع لمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من تخمة معروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 46 سنتا بما يعادل 0.9 في المئة ليصل إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.8 بالمئة مسجلا 47.15 دولار للبرميل.

Advertisements