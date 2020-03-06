كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: خلية الأزمة تمنع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني دخول البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت خلية الأزمة في العراق، اليوم الجمعة، منع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني من دخول العراق حتى إشعار آخر عقب انتشار وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، إنه "تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".

وأضاف الصحاف، أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".

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