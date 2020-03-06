كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تعلن اقتراب حصيلة الإصابات بـ كوروبا إلى 100 ألف

أكدت منظمة الصحة العالمية، مواصلة العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، لافتة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كوروبا يقترب من 100 ألف. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحطم مروحة عسكرية تقل دبلوماسيين بميانمار

قال زاو مين تون المتحدث باسم الجيش في ميانمار، إن طائرة هليكوبتر تقل دبلوماسيين أجانب تحطمت في شرق ميانمار عصر اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن إصابة طيارين اثنين بجروح. أخبار عالمية عاجلة اليوم || داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم العاصمة الأفعانية كابول.

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