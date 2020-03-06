كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تعلن اقتراب حصيلة الإصابات بـ كوروبا إلى 100 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، مواصلة العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، لافتة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كوروبا يقترب من 100 ألف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنها تعمل على تطوير 20 لقاح ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا.