الإمارات تدين الهجوم الانتحاري المزدوج بتونس

دانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس

والذي أدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخرين.

نشرت وسائل إعلام تونسية معلومات عن هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما قرب مقر السفارة الأمريكية.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن الانتحاريين هما الزنيدي محمد سنيم من مواليد 1991 ولعقة خبيب من مواليد 1993، من مواليد تونس العاصمة وقد خرج أحدهما من السجن مؤخرا، حسب المعلومات الأولية.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق استشهاد ضابط شرطة متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف قوات الأمن قرب مقر السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى مقتل منفذي الهجوم.

Advertisements

وقالت الوزارة، الجمعة، إنها تحقق حاليا في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها تجري عمليات بحث عن المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وأكدت أن هذا الهجوم يزيد قوات الشرطة إصرارًا على القضاء على الإرهاب نهائيًا، مشيرة إلى أن حربها على الإرهاب في جميع أرجاء البلاد حققت نجاحات ملحوظة.