كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج تشرع في مناورات عسكرية رغم كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش النرويجي، اليوم الجمعة، أنه سيشرع في مناورات عسكرية دولية تضم حوالي 15 ألف فرد من العسكريين، رغم ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في معسكر حربي.

وأضاف الجيش أنه "رغم ذلك يحتمل أن يتم استبعاد نحو 1300 مدني وعسكري يخضعون للحجر الصحي في معسكر في مقاطعة ترومس شمالي البلاد من المشاركة في مناورات (الرد البارد) بقيادة النرويج".

وأوصى ساسة محليون بإلغاء المناورات، إلا أن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكه- ينسن قال إنه "من الأفضل ألا يتم إلغاؤها"، وأضاف في تصريح لقناة (إن آر كيه) العامة: أن خطر الإصابة سيزداد إذا ما جنبنا 15 ألف جندي في دور الإبرشيات والمطارات لنقلهم جواً".