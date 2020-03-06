اهتز سكان حي النهضة في مدينة الداخلة، اليوم الجمعة، على وقع حالة انتحار شاب في عقده الثالث في ظروف غامضة.
وذكرت مصادر محلية أن مواطنين عثروا على جثة شاب، يبلغ من العمر 31 سنة، معلقة بواسطة حبل داخل منزله في حي النهضة.
وأضاف المصدر ذاته أنه فور علمها بالخبر انتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها الأولية لمعرفة ملابسات الحادث.
وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، لإخضاعها للتشريح الطبي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلة..العثور على جثة شاب معلقة داخل غرفته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.