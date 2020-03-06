الداخلة..العثور على جثة شاب معلقة داخل غرفته!

اهتز سكان حي النهضة في مدينة الداخلة، اليوم الجمعة، على وقع حالة انتحار شاب في عقده الثالث في ظروف غامضة.

‎وذكرت مصادر محلية أن مواطنين عثروا على جثة شاب، يبلغ من العمر 31 سنة، معلقة بواسطة حبل داخل منزله في حي النهضة.

‎وأضاف المصدر ذاته أنه فور علمها بالخبر انتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها الأولية لمعرفة ملابسات الحادث.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، لإخضاعها للتشريح الطبي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.