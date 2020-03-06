فيروس كورونا.. وزارة الصحة ترصد 50 حالة محتملة بالإصابة بالفيروس

سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، رصد 50 حالة محتملة بإصابة فيروس “كورونا”، بينما تم رصد إصابتين مؤكدتين بالفيروس.

وبحسب بلاغ لوزارة الصحة، فإنه بعد إجراء تحاليل مخبرية على الحالات الـ48 المحتملة، تبين أنها غير مصابة بالفيروس.

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وأوضحت وزارة الصحة أنها تقصد بـ”الحالات المحتملة”، ظهور عرض، أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، عند شخص كان مسافرا، أو مقيما في منطقة تنتشر فيها العدوى، خلال 14 يوما، سبقت ظهور الأعراض.

أو في حالة ظهور عرض، أو أعراض تنفسية حادة، مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، عند شخص كان على اتصال وثيق مع حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، خلال 14 يوما سبقت ظهور الأعراض.

وأضافت وزارة الصحة أنها تقصد بـ”الحالات المحتملة”، أيضا، ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة، مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، عند شخص كان على اتصال وثيق مع شخص اشتغل، أو أقام في المستشفى، تأكدت فيه حالات إصابة بالفيروس، خلال14 يوما سبقها ظهور الأعراض.

