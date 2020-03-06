اعمراشا يعود إلى سجن طنجة 2 بعد مغادرته له

قررت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الخميس، إرجاع مرتضى اعمراشا، المعتقل على خلفية حراك الريف إلى سجن طنجة 2 بعد مغادرته له، في شهر دجنبر الماضي.
وكشفت الصفحة الرسمية لجمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات، ومعتقلي حراك الريف، نقلا عن لجنة عائلات المعتقلين في سجن طنجة2، أن اعمراشا، المحكوم بـ5 سنوات سجنا نافذا، كان قد قضى 3 أشهر في سجن سلا من أجل تلقي تكوين مهني ليس متاحا في سجن طنجة.
وأضاف المصدر ذاته أن زوجة اعمراشا عبرت عن رغبة عائلته، بمرافقة عائلات المعتقلين، خلال الزيارة المقبلة له في سجن طنجة.
ويقضي اعمراشا عقوبته السجنية بسجن “طنجة2” بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”التحريض على الإرهاب والإشادة به”، إذ كان من بين العناصر البارزة، والنشطة في حراك الريف.
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