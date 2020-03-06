ابن زهر أكادير…حزام أمني يمنع الطلبة من الدخول إلى الجامعة للتضامن مع المطرودين

قامت قوات الأمن في أكادير، صباح يوم الجمعة، بتطويق كلية العلوم بجامعة ابن زهر، من أجل منع الطلبة من الولوج إلى ساحة الكلية، وذلك بالموازاة مع جلسة محاكمة اثنين من الطلبة المطرودين، التي تم تـأجيلها إلى يوم 10 أبريل المقبل.

وكان قرار المنع يقتصر على الطلبة المطرودين، لكنه امتد، بعد ذلك، ليشمل كل الطلبة دون استثناء، إذ وجدوا أنفسهم عالقين أمام باب الكلية، وممنوعين من الولوج إلى داخل الساحة، من أجل الالتحاق بالشكل الطلابي، الذي تفتحه مكتب التعاضدية، من أجل التضامن مع الطلبة المطرودين.

ويرجع الطلبة المحتجون داخل الكلية، أسباب فصل زملائهم، إلى أنشطتهم النقابية داخل الكلية، ويتعلق الأمر بعمر طالب، وعبد الناصر طوني، ومحمد الحميد، كما أجمع الطلبة، على أن القرار الصادر من إدارة الكلية، هو محض “انتقام” من زملائهم، نتيجة نشاطهم الطلابي، المعروف داخل أسوار الجامعة.

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وسبق لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في أكادير، يوم 21 يناير 2020، أن أعلن متابعة كل من عمر طالب، وعبد الناصر طوني في حالة سراح، بناء على شكاية من كلية العلوم، في شخص كاتبها العام، بسبب النشاط النقابي الطلابي لهؤلاء الطلبة، ثم بعد ذلك قررت إدارة كلية العلوم ابن زهر، قبل أسبوعين، فصل الطلبة نهائيا من الدراسة.

وفور إعلان الإدارة فصل الطلبة الثلاثة، تدخل حقوقيون على الخط، معتبرين ما قامت به الإدارة، “خطوة متهورة، وطائشة”، كما صرح بذلك عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.