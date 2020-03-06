مقرب من العثماني يوضح حقيقة تحديه لتوجيهات الداخلية حول “كورونا” بتنظيم مهرجان في العيون

وسط تشبث حزب العدالة والتنمية بتنظيم مهرجان خطابي في مدينة العيون، غدا السبت، رغم التدابير التي تم اتخاذها لمنع كافة التجمعات خوفا من انتشار فيروس “كورونا”، كشفت مصادر حزبية عن خلفيات هذا التشبث.

وأوضحت مصادر مقربة من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، أن تشبث الحزب بتنظيم مهرجانه الخطابي غدا السبت في العيون، ليس تحديا لتعليمات وزارة الداخلية، ولكن لأن الحزب يتوقع أن لا يتجاوز عدد الحاضرين للمهرجان 600 شخص.

وتوصل الصحافيون والصحافيات يوم أمس الخميس، بدعوة من الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أجل تغطية أشغال المهرجان الخطابي الذي ستنظمه الأمانة العامة للحزب، بمدينة العيون، مساء غد السبت.