تقرير: النساء نصف القوى العاملة لكن نسبتهن بالإدارة متدنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا تزال النّساء اللّاتي يشكّلن أكثر من نصف القوى العاملة في الاتّحاد الأوروبّي، يعانين من شحٍّ في التّمثيل على مستوى الكوادر والمناصب الإداريّة، إذ لم تتجاوز نسبتهنّ فيها خلال العام الماضي (2019) نسبة 37 في المئة، وفق الأرقام الّتي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" اليوم، الجمعة.

ووفق ما أظهرت بيانات المكتب الّتي نشرت قبل يومين من اليوم العالمي لحقوق المرأة في 8 آذار/ مارس فإنّ من أصل 6.3 ملايين كادر في أوروبا في العام 2019، شغل الرجال نحو 4.3 مليون منصب، أي بنسبة 63 في المئة، في مقابل 2.5 مليون منصب للنساء، أي بنسبة 37 في المئة.

وبين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وحدها لاتفيا سجلت عددا اكبر من النساء الكوادر مقارنة بالرجال حيث شغلت النساء 53 في المئة من هذه المناصب الإدارية، تليها بلغاريا بنسبة 49 في المئة، ومن ثمّ بولندا بنسبة 48 % في المئة وإستونيا بنسبة 46 في المئة.

وبلغت نسبة النساء الكوادر 19 في المئة في قبرص، و23 في المئة في لوكسمبورغ و27 في المئة في الدنمارك، فيما استحوذت النساء على 38 في المئة من هذه المناصب في فرنسا التي تحتل مركزًا وسطيًّا بين البلدان الأوروبية.

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(pixabay)

أمّا بالنسبة إلى المراكز الإدارية العليا، يتبيّن أن النساء يشغلن أقل من خمس المناصب (18 في المئة) في العام 2019، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 8 في المئة بالمقارنة مع العام 2012.

وتبلغ هذه النسبة نحو 34 في المئة في رومانيا، و33 في المئة في إستونيا، و30 في المئة في ليتوانيا، وهي تعدّ من البلدان التي تشهد التمثيل النسائي الأفضل في المناصب الإدارية العليا، في مقابل 6 في المئة في لوكسمبورغ و8 في المئة في النمسا. أمّا فرنسا فتحتل مركزًا وسطيًّا بنسبة 20 في المئة.

إلى ذلك، أشارت دراسة "يوروستات" إلى أن 28 في المئة من أعضاء مجالس إدارات المؤسّسات استحوذت عليها نساء، وقد بلغت هذه النسبة 45 في المئة في فرنسا، في مقابل 9 في المئة في كلّ من إستونيا وقبرص التي تعدّ البلدان الأقل تمثيلًا للنساء في مجال إدارة الشركات.

وأشار المكتب في بيان صحافي إلى أن "النساء يشكّلن نصف العاملين في الاتحاد الأوروبي إلّا أنهن "لا يزلن يعانين من نقص في التمثيل على مستوى الكوادر".