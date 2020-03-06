شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في كابول والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع اليوم في كابول وراح ضحيته عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.

وعبرت الأمانة العامة, عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبًا, ووقوفها إلى جانب أفغانستان في مواجهة الإرهاب.

كما أكدت الأمانة العامة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.