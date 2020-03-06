بالفيديو.. العراق قد يعاني ازمة مالية

ولاتنتهي القصة هنا فالخلافات السياسية وما يجري في البلاد من تطورات عكستها التظاهرات واستقالة الحكومة ادت ايضا الى التأخر في المصادقة على الموازنة المالية، ومع اعتماد العراق على المحصلات النقدية الناتجة من بيع النفط دون مصادر تمويل اخرى فأن البلد قد يعاني ازمة مالية مع استمرار انخفاض اسعار النفط.ويصف خبراء ان الحلول الانية هي المخرج الاكثر تأثيرا لتفادي خطر تصاعد الفاقة المالية لدى الدولة وتأثر الرواتب الشهرية للموظفين على الملاك الحكومي من خلال تقوية الرقابة على مصادر الدخل المالي للدولة كالمنافذ والمطارات والضرائب المستحصلة فتلك تتعرض منذ سنوات لعمليات فساد كبيرة تعرضها للاستنزاف من قبل جهات متنفذة وبعض الافراد المتهمين بالسرقات.

اعتماد البلاد كليا على انتاجها النفطي المباع دون تطوير القطاعات الصناعية والانتاجية الأخرة وتقوية او تنويع مصاد الدخل يعرض البلاد لهزات ارتدادية بفعل الانخفاض المستمر في اسعار النفط واعتماد العراق عليه مع تفاقم عمليات الفساد التي ساهمت بهدر المليارات من الدولارات على مدى سنوات .

