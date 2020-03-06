مع استمرار تدني اسعار النفط عالميا فأن العراق قد يكون اول البلدان المتأثرة اقتصاديا به مع حديث عن عجز مالي يصل الى خمسين ترليون دينار عراقي
ويصف خبراء ان الحلول الانية هي المخرج الاكثر تأثيرا لتفادي خطر تصاعد الفاقة المالية لدى الدولة وتأثر الرواتب الشهرية للموظفين على الملاك الحكومي من خلال تقوية الرقابة على مصادر الدخل المالي للدولة كالمنافذ والمطارات والضرائب المستحصلة فتلك تتعرض منذ سنوات لعمليات فساد كبيرة تعرضها للاستنزاف من قبل جهات متنفذة وبعض الافراد المتهمين بالسرقات.
اعتماد البلاد كليا على انتاجها النفطي المباع دون تطوير القطاعات الصناعية والانتاجية الأخرة وتقوية او تنويع مصاد الدخل يعرض البلاد لهزات ارتدادية بفعل الانخفاض المستمر في اسعار النفط واعتماد العراق عليه مع تفاقم عمليات الفساد التي ساهمت بهدر المليارات من الدولارات على مدى سنوات .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. العراق قد يعاني ازمة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.