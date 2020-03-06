الخارجية: إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن إيقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".



وأضاف الصحاف، أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".

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