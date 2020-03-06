الخارجية المصرية تدين تفجير السفارة الأمريكية في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.

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وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين.

ونقل البيان "خالص تعازي مصر إلى الشقيقة تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة". وأعلن التلفزيون الرسمي في تونس، اليوم، مقتل عنصرين إرهابيين في تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأمريكية، إضافة إلى وفاة رجل أمن تونسي وإصابة عدد آخر بجروح.

ووقع التفجير الإرهابي بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة البحيرة على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

واستخدم الإرهابيان دراجة نارية لتنفيذ مخططهما، وتضررت سيارة شرطة تونسية نتيجة الانفجار، وأغلقت قوات الأمن الطرق حول المنشآت في بعض أنحاء العاصمة، كما جرى إغلاق أو إخلاء مقرات بعض المؤسسات الدولية.