فيروس كورونا يقطع التواصل بين المحافظات الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

الخليج 365

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، اضطرت محافظات إيرانية إلى قطع التواصل مع باقي محافظات البلاد منعا لتوافد مسافرين تشتبه إصابتهم بالفيروس.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 14 محافظة في البلاد أغلقت منافذها مع باقي المحافظات بدءا من اليوم الجمعة، خشية تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب جميع المحافظات البالغة 31 محافظة.

وأعلن رئيس قضاة محافظة أردبيل الشمالية، ناصر عتابي اليوم الجمعة، قطع التواصل مع محافظة جيلان شمال إيران، التي تعتبر من أكثر المحافظات تضررا من الفيروس.

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وقال عتابي للصحافة الإيرانية: ”من أجل إدارة عملية مكافحة فيروس كورونا بشكل صحيح ومنع انتشاره في محافظة أردبيل، يتم تطبيق قيود المرور على محافظة أردبيل من مقاطعة جيلان“.

كما أعلنت محافظة بوشهر جنوب البلاد ـ التي لديها أقل معدل إصابات بالفيروس في إيران ـ منع الدخول إلى المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة.

كما منعت محافظات أصفهان ومازندان ويزد وكرمنشاه وهرمزغان وغلستان وفارس وإيلام وخراسان الرضوية وسمنان وسيستان وبلوشستان الدخول إليها بسبب مخاوف من تفشي كورونا.

وقال محافظ مازندران، أحمد حسين زادجان، إنه ”يمنع دخول أي سيارة إلى المحافظة لا تحمل الرقم الخاص بالمحافظة“، مؤكدا نشر قوات أمنية خاصة لمنع دخول المسافرين.

وقالت وكالة أنباء ”آنا“ الإيرانية شبه الرسمية، إنه سيبدأ من اليوم الجمعة نصب سيطرات لقوات الشرطة، ترافقها قوات من البسيج وعناصر من المرور، لمنع دخول المواطنين إلى المحافظات التي قررت منع الدخول إليها.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد القتلى بسبب كورونا في البلاد إلى 124، والمصابين إلى 4747.